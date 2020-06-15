小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（15日）新聞重點。

【1】國旅補助 經費用完就喊停

振興國旅的安心旅遊獎助方案7月推出，為期4個月。其中，自由行散客訂房優惠，每1個身分證字號，每房可折抵1000元，僅限用1次，離島可加碼1次，不分平日假日，而基本補助與離島加碼補助不限使用順序，但不得在同一日同時使用，需分次使用。至於參加的飯店、旅館及民宿業者，將於18日下午2時在台灣旅宿網公布，供旅客查詢。

【2】18歲轉大人 節稅權益首當其衝

朝野擬修《民法》，將成年年齡從20歲降為18歲，預期將有所得稅、遺贈稅、房屋稅與地價稅等4大稅目受到影響，政大財政系教授陳國樑分析，新制上路後，有助高收入家庭視資產組合進一步節稅，但一般家庭則因成年認定年齡下降，若逾18歲子女中輟未就學，或收入來源為地下經濟，父母、親屬等納稅人無法申報扶養，節稅權益將受到衝擊。

【3】空官薪情佳 今年幾無人跳槽

飛行技術成熟的校級飛行員，因待遇因素，打報告退伍跳槽民航公司當機師，是空軍最頭痛的問題。軍方官員透露，今年因新冠疫情，全球航空業慘澹，無力挖角，加上軍方以「續服獎助金」大幅提高資深飛行員待遇，幾乎全留下來，無人轉民航，這是多年來的頭一回。

【4】防擴散 北京擬普篩4.6萬人

北京新冠疫情向上延燒，通報顯示，北京市13日暴增36宗病例，昨上午又增加8例，兩天共44人確診，所有病例皆與「新發地市場」有關；其中1名女患者直到確診前還在川菜館工作，期間一直有顧客消費。北京除將市場所在的豐台區花鄉地區調升為「高風險」區，並擬對周邊社區4.6萬居民進行「普篩」。而遼寧新增2起病例，是北京確診病例的密切接觸者，顯見北京疫情已向外擴散。

【5】醫材風暴 8年44場會議難解亂象

衛福部健保署公告8大類「自付差額」醫材費用上限，引發醫界反彈，紛紛退群，震動總統蔡英文，衛福部長陳時中親上火線，決定讓原訂8月1日上路的政策暫緩，這項已經討論籌備8年、共44場會議的自付差額醫材收費亂象持續存在。健保署長李伯璋表示，會持續加強和醫界溝通，得出最大共識。

(中時電子報)