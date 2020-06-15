老字號的家電大廠大同公司創立於1918年，這家超過百年的企業將在6月30日召開股東會，然而為了經營權之爭，「公司派」和「市場派」早就殺紅了眼，一路被質疑有陸資介入的市場派反守為攻，找來最擅長抹紅手法的前立委黃國昌，指控公司派賣台。

六月十日，美國在台協會高調地與「交通大學科技法律學院企業法律中心」、「金融監理與公司治理中心」及「台灣科技法律學會」共同舉辦研討會，主題為「資本市場與國家安全—我國投資審議法制之革新」，探討外國投資審查涉及國家安全的議題，更談到大同公司的問題。同日，立委陳歐珀召開協調會，要求金管會官員儘速查明大同公司股東中的陸資疑慮。

事實上，美國在台協會於今年二月二十五日，已辦過一場類似的會議，這是四個月內的第二場，而六月三十日即將登場的大同公司股東會同樣在會上被「鎖焦」。受邀出席的立委高嘉瑜致詞時語重心長地指出，若公司經營涉及地政、戶政、出入境和多項國軍標案，必須防止有心人透過「假外資、真中資」借道、繞道，以公開交易股票方式取得該公司經營權，進而獲得營業機密，滲透國安破口。

大同「市場派」推多次抨擊中資的前立委黃國昌擔任獨立董事，想藉此降低外界對市場派有陸資的疑慮。（圖／報系資料照）

高嘉瑜表示，「上海龍峰集團」負責人任國龍三度被抓包買進大同股票，今年五月，金管會再次限令上海龍峰集團出清持股，目前也正積極審查中。高嘉瑜意有所指地示警說：「資本市場有其民主自由，政府在無確切資料下也難以管理，可是六月底就到了，金管會應把握時效，以免經營權旁落，到時候有心人已取得國安機密，再做什麼也來不及，這個責任未來該由政府負責嗎？」

「相對美國、日本、德國已通過相關外資審查法令，目前台灣漏洞最多，但台灣科技業在全球舉足輕重，有心者虎視眈眈之際，政府卻可能心不在焉，未加以高度重視，政府部門不能老是被動地在後面追趕，要先防堵，以免為時已晚。」高嘉瑜再度呼籲，政府應徹查大同公司資金來源。

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(中時電子報)