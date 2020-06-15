百年的企業將在6月30日召開股東會，由於大同公司承包多項國軍標案，外界質疑，若公司派背後真的有陸資，黃國昌就任獨董後展開調查，國安機密早已外洩，即使查出也無濟於事，只是合理化他當獨董的藉口。

股東會前夕，市場派的「三圓建設」董事長王光祥，請來前立委黃國昌當「門神」，鎖定大同公司過去的醜聞展開一連串猛攻。黃國昌除了大動作為自己參選獨董拉票，還細數自己從數年前就開始質詢陸資炒作大同公司股票。他不再為市場派有陸資的嫌疑辯護，而是反過來指控公司派賣台、把資產移往大陸，在對岸設立公司，最後讓中共國企取得經營權，是「錢進中國、債留台灣」。

黃國昌的策略是避開市場派解釋不清的陸資疑慮，採取烏賊戰術，讓公司派也陷入陸資疑雲的「迷霧」中，兩派都被打進泥沼，同遭扣分。

「如果公司派長年『賣台』，為什麼黃國昌關注了這麼多年，卻不動手揭弊，非要等到股東會後，當上大同的獨董才能處理？」一名立院人士反諷地說，照黃國昌的邏輯，當初豈不是該做華航獨董才能打「私菸案」，如果要查出國民黨之中誰是「中共同路人」，是不是就要去選國民黨主席了？

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(中時電子報)