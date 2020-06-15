股東會前夕，市場派的「三圓建設」董事長王光祥，請來前立委黃國昌當「門神」，鎖定大同公司過去的醜聞展開一連串猛攻，表示一旦就任獨董後就會展開調查。

「獨立董事」（獨董）一詞最早源自美國，原指獨立於公司股東之外，且不在公司內部任職的董事，可對公司事務做出獨立判斷。但有批評指出，我國的獨董制度與西方不同，其權力來源是由大股東支持，其實並不獨立，卻有超出一般董事的權力，是審計委員會的當然成員，更具有查帳權，而且只要有一位獨董表達不同的意見，都必須發表重大訊息。

立委許智傑過去曾擔任「京城銀行」獨董，當時遭到黃國昌陣營狂批猛打，還被說是「門神」，最後多方考量下決定辭去獨董。「想想當初他（黃國昌）是怎麼批評我的？真的是有嘴說別人、沒嘴說自己，現在他應該可以體會我當時所受的委屈。」許智傑笑著說。

但許智傑也為黃國昌緩頰說，獨董有建言的功能，如果黃國昌能抱持正面的心態，不要考量是誰找他擔任獨董，而是站在超然的立場，跟公司的興衰連結在一起，處理眾多紛爭，讓公司走向正確的方向，也是功德一件。許智傑還勉勵黃國昌，「希望能不忘初衷，別換了位子就換腦袋，做一個真正的獨立董事，讓大同公司對台灣有更多的貢獻。」

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(中時電子報)