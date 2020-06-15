大同公司的經營權之爭，引發國安疑慮其來有自。大同公司參與的眾多政府採購標案，以台電、台鐵、交通部公路總局為三大客戶，許多軍事標案也由大同公司承攬，有國防、國安等機敏疑慮，受到高度側目。

據悉，光是大同母公司從二○一四年起，每年至少能標到十多億元的政府相關標案，多則可達四十多億元；大同旗下的上櫃公司「大同世界科技」，資本額為八．八億元，根據政府採購公報統計，從二○一四年起，每年至少標得二千多萬元，最多三億多元的標案，案主包括國防部軍備局、後備指揮部及空軍司令部、交通部民航局等；「大同醫護股份有限公司」則是未上市公司，資本額三．八億，自二○一四年起每年至少標到五千多萬元，多則三．五億元的署立醫院醫療資訊系統採購案。

大同公司內部人士說，一旦市場派拿下大同集團，所獲得的不只是土地資產價值，還包括這些重要標案中的技術與服務資訊。

令人意外的是，公司派為了抵禦市場派，不惜「掰開傷口」，提出大同公司曾取得台電及移民署的標案，外界必定會聯想到涉賄情節，間接引爆「公司握有許多國家資訊祕密」的議題，並力指市場派疑有陸資，盼能力挽狂瀾。

一名資深立委透露，公司派與市場派為爭奪經營權，都投入大量的資源，運用新聞媒體塑造形象，也各自尋找管道請立委質詢相關單位，內情相當複雜。

這名立委說，黃國昌現在已經不是立委，想賺什麼錢是他自己的事；然而，大同公司這次的股東會選舉結束，並不代表雙方爭奪戰結束，「等著看好了，輸了的一方很有可能會啟動訴訟，主張股東會選舉無效，這場戰火沒完沒了。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)