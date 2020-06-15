經營科技公司的46歲梅姬（化名），由於喜歡小動物，長期金援照顧流浪動物的「愛媽」張姓女子，前後約掏出百萬元，後來因公司急需周轉金而暫停資助，此舉卻惹惱了張姓女子，搞到雙方對簿公堂。梅姬說，張姓女子和一名王姓女子，不僅在網路霸凌她和女兒，還寄發黑函到女兒學校，更語帶恐嚇地揚言「會照顧你女兒到大學畢業」，甚至PO出「不自殺聲明」，簡直莫名其妙！

「我非常喜歡小動物，所以常常關注流浪貓狗相關的臉書社團，看看有哪些救援浪浪的『愛爸』、『愛媽』需要幫助。」自己經營一家科技公司的梅姬（化名）表示，她只要發現需要協助的愛爸、愛媽，就會金援或捐贈飼料。

張姓愛媽常在各種流浪動物的社團貼出求助訊息，希望有善心民眾可以伸出援手。（圖／翻攝臉書）

去年五月間，梅姬在流浪貓狗的臉書社團上，認識了三十三歲的超商收銀員張姓女子（張女），探詢其他愛媽後，確認張女沒有負評，才開始資助救援浪浪行動。

梅姬持續資助張女包括罐頭、手術及流浪動物中途之家等費用，只要張女開口求助，在能力範圍內一定會全力以赴，也不曾過問支出細節，「張女原本是逐筆請款，因為金額都不大，我就直接匯款給她，但從去年六月開始，她開始跟我要所謂的『預備金』，一次都是五萬元上下，理由總是說有些浪浪狀況危急，需要一筆錢以備不時之需；但說來也奇怪，後來都沒有看到這些貓咪的後續情況，也不知道是真救還是假救。」

梅姬暫停對張姓愛媽的金援後，王姓愛媽到處PO文、甚至寄黑函到梅姬女兒的學校，暗指梅姬將女兒送入學校是為了詐騙，要大家「注意身家安全」。（圖／翻攝臉書）

後來，梅姬向張女表示：「因為個人因素，浪浪的金援費用我晚幾個月再給。」沒想到張女卻立刻變臉，就此展開「網攻」，不但在多個流浪動物臉書社團，以及桃園、台中、台南的爆料公社上發文，指稱梅姬是「詐欺犯」、「詐騙集團」，甚至告訴梅姬，爆料公社有二百四十三萬人，其中一定有人認識梅姬就讀高一的女兒小靜，「這樣您女兒和其他學生都會『安全無虞』，您說是嗎？」把小靜嚇得不敢上學。

面對梅姬指控，張女表示，整件事情已經進入法律程序，目前法院還在審理，在偵查過程中一律不做回應。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)