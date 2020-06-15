一向喜愛小動物又慷慨助人的梅姬，在去年五月至八月期間，一直不間斷的金援一位張姓愛媽所有救援浪浪的行動，只要張女有救援動物的需要，能力範圍內梅姬一定會伸出援手，不料這個舉動卻讓張女的貪婪顯露無遺，更讓梅姬淪為「行動提款機」。

根據梅姬自估，她前後總共給了張女近百萬元，甚至張女騎機車去救援動物時，遇上爆胎的修理費，也一手包辦，「張女有次說手機壞了，無法拍攝浪浪的救援進度，我還送了一支新手機給她。」豈料，如今這一切對梅姬而言，卻是惡夢一場，還波及女兒小靜（化名）的人身安全。

梅姬表示，張姓愛媽每次要求金援她從來不曾拒絕，也不會細看明細，甚至機車爆胎她也大方讓對方報帳。（圖／讀者提供）

梅姬無奈地說，去年七月四日，幫忙處理捐款的助理發現，剛捐給張女一筆逾九萬元的手術與中途費用，四天後張女竟又以緊急手術為由，再要了一筆六萬元的資助金，說詞竟是之前的九萬元，用到另一隻流浪貓身上了。

「助理覺得怪怪的，懷疑我可能遭到詐騙。」梅姬說，其實助理認為張女請領救助費用過於頻繁，且金額相當龐大，甚至有「做假帳」之嫌，因此，去年八月間，她因為公司急需一筆周轉金，在助理建議下，決定暫停金援張女。

張姓愛媽表示薪水不夠救助浪浪，梅姬一次便捐了30箱罐頭，甚至在張姓愛媽抱怨手機摔壞時贈與一支新手機。（圖／讀者提供）

在暫停金援後，張女不僅發動「網攻」，以威脅恐嚇的言論直指梅姬是詐欺犯，更誇張的是，張女甚至還寄了一封信給小靜的學校教官，內容指稱「已有詐欺犯將女兒送入此貴族學校，詐欺學生家長」，希望「各位注意身家安全，勿讓嫌犯得逞」。

面對梅姬指控，張女表示，整件事情已經進入法律程序，目前法院還在審理，在偵查過程中一律不做回應。

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(中時電子報)