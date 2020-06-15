經常幫助愛媽救援行動的善心人士梅姬，去年五月到八月間，一共捐贈了近百萬金援張姓愛媽。未料一片好心，在暫停金援後，卻遭到張女惡人先告狀反咬一口，張女不但在網路上發動網路霸凌，竟連梅姬就讀高一的女兒都不放過。

一提到女兒，梅姬激動地說：「她（張女）不只誹謗我們母女倆，甚至還在我朋友與小靜（女兒化名）同學、學長、學姐的臉書上，張貼許多關於我的不實訊息；小靜有次問我：『媽媽，妳不是說妳在做好事嗎？怎麼會變成這樣？』我一向教導小靜要懂得助人與感恩，現在發生這種事，會對我女兒的心理造成多大的傷害啊？」

梅姬說，她本以為只要「冷處理」不予理會，張女過一陣子就會自討沒趣而收斂，沒想張女卻與一名王姓女子，在網路恐嚇她說：「會照顧你女兒到大學畢業」、「現在沒啥好談，除了匯款沒啥好談。」

梅姬就讀高一的女兒小靜也遭到騷擾，包括小靜的朋友、學長都收到張姓愛媽私訊毀謗梅姬的言論，讓小靜相當難堪。（圖／讀者提供）

愈說愈氣憤的梅姬表示，張女與王姓女子甚至還在文末加上「不自殺聲明」，表示如果自己發生意外，就是梅姬所為；此外，王姓女子還在臉書杜撰劇本，暗指梅姬是帶著女兒四處行騙的詐騙集團，「我看到貼文後打電話質問她（王姓女子），她卻反嗆『我沒有寫出妳的任何個人資訊，妳想告也告不成！』」

對此，梅姬坦承，過去曾因公司的財務糾紛，被依詐欺罪判刑入獄，但目前已經服刑期滿出獄，「雖然犯過錯，但張女以這種惡劣手法誹謗，甚至攻擊無辜的女兒（小靜），不該被容許、姑息。」忍無可忍的梅姬，因此對張女提出恐嚇、恐嚇取財及誹謗等告訴，並已決定提告王姓女子，希望透過法律阻止這些誇張行為。

張姓愛媽甚至公開梅姬女兒的臉書，表示會「照顧到大學畢業」，甚至還寫下「不自殺聲明」表示若有任何傷亡就是梅姬所為。（圖／翻攝臉書）

今年三月首度開庭時，張女竟反告梅姬詐欺與遺棄罪；五月二十五日再度開庭時，檢察官提醒張女「低收入戶可以透過法扶（財團法人法律扶助基金會）協助」，張女卻表示自己不是低收入戶，「我一聽真的很傻眼，因為她（張女）過去一直說自己是低收入戶。」梅姬大嘆，她原以為張女的生活應該不好過，因此從未過問援助金的用途，沒想到如此的善意，反而讓自己踏入詐騙的陷阱。

面對梅姬指控，張女表示，整件事情已經進入法律程序，目前法院還在審理，在偵查過程中一律不做回應。

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(中時電子報)