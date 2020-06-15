演藝資歷超過50年的「時尚辣嬤」比莉，68歲依然精力旺盛，體力絲毫不輸年輕人，還身兼兒子周湯豪的經紀人，母子倆經常連袂出席大小活動。5月底她在IG透露自己澆樹時不小心摔傷，照片中可見她的右腿裹著厚厚紗布，卻維持「飯照吃、路照走」的作風，和藝人朋友聚餐，讓人不禁替她捏把冷汗。

原名王雪娥的資深歌手比莉，近年鮮少在螢光幕前演出，全力為兒子周湯豪打理演藝事業，但因為母子倆經常同進同出，依然占據不少媒體版面。近期她不時在IG發文和粉絲互動，就連周杰倫的老婆昆凌，也是她的追隨者。

比莉身兼兒子周湯豪的經紀人和造型師，幫忙打理演藝事業。（圖／翻攝自網路）

最近受疫情影響，比莉閒賦在家的時間變多，喜愛種植花花草草的她，竟因此發生意外。據悉，五月三十日她在自家澆花、澆樹時，一不小心摔個四腳朝天，不但扭傷右腿，小腿和腳踝也腫起來。看完醫生後，比莉儘管右腿包紮得像象腿，仍不忘顧及時尚，穿起一雙要價新台幣近九千元的精品拖鞋自拍，並在IG發文：「澆樹澆到四腳朝天，真是腫到雞蛋一樣大哈哈！」原以為比莉恐要休息約半個月才能出門，沒想到才隔兩天，她就和好友郁方、寶媽等人聚餐，看來腳傷也不能綁住她的行程。

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(中時電子報)