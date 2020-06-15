68歲的「時尚辣嬤」比莉，近年鮮少在螢光幕前演出，全力為兒子周湯豪打理演藝事業，但因為母子倆經常同進同出，依然占據不少媒體版面。兩人母子情深眾所皆知，先前在家防疫的周湯豪，曾在IG搞笑曬照發文：「比莉姊視角，她想拍下我因為疫情失業吃肥的居家照⋯謝囉！」短短幾句即可看出母子相處就像老友一般。有過兩段婚姻的比莉，與首任丈夫育有兩女裘比、裘依，之後和周禹侯結婚生下周湯豪仍離婚收場，為母則強的她，獨自將兩個女兒及當年才四歲的周湯豪撫養長大。

在鏡頭前向來生龍活虎的比莉，二○○七年健康檢查時發現罹患淋巴癌，當時她對媒體透露：「腸胃毛病鬧了多年，常常拍戲或上通告到一半，就會肚子痛到醫院掛急診，做了核磁共振，檢查出小腸有腫瘤，醫生告訴我是『淋巴惡性腫瘤』，需要化療。」

腿傷2天後，比莉照樣和好友寶媽、郁方等人相約聚餐。

得知罹癌的當下，比莉坦言「如同天崩地裂」，扶著醫院的牆壁哭個不停，所幸在持續化療和兒子日夜陪伴悉心照顧下，二○一二年宣布抗癌成功。二○一四年她更在周湯豪的代言活動上，一起大跳招牌熱舞，展現她對抗病魔的成果，周湯豪也憑著單曲〈帥到分手〉，在YouTube創下破億的驚人點擊率，攀上事業高峰。

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(中時電子報)