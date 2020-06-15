大陸家用電器大型綜合企業「美的集團」創始人何享健，驚傳一家人在廣東順德遭挾持，其子何劍鋒從自家別墅旁邊的河中游泳逃到河的另一邊報警。據佛山市公安局通報消息指出，5名嫌犯全落網，案件正在進一步偵查中。但美的集團尚未做出官方回應。

據港媒《東網》報導，何享健驚傳在廣東順德遭挾持；其子何劍鋒從自家別墅旁邊的河中游泳到河對面報警。而當地警方接獲通報後，調派大批警力前往包圍，其對峙照片也在網路上瘋傳，更有網友上傳相片指歹徒已遭警方逮捕，惟相關消息未經美的集團做出官方證實。

不過，據佛山市公安局通報消息指出，6月14日17時30分許、佛山110接報警：順德區北潛鎮美的集團君蘭生活村一住宅有外人闖入，威脅住宅內人員人身安全。接報後，省、市、區公安機關高度重視，迅速組織警力趕到現場處置。6月15日5時許，民警已抓獲5名涉案犯罪嫌疑人。處置過程中，無人員受傷，事主何某某安全，目前，案件正在進一步偵查中。

據《富比士》報導，現年78歲的何享健是大陸第6大富豪，個人身家為255億美元（約1989億港元）。何享健持有美的集團0.65%股權，間接持有美的集團30%股權，合計持有30.65%股權。

(中時電子報)