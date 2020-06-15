吃播在大陸方興未艾，越來越多人加入吃播行列，個別知名主播全網粉絲量過億，尤其疫情期間更火熱，但同時也爆出不少負面消息，近期，抖音上粉絲量達60萬的吃播女主播月薪僅3千元（人民幣，下同），約台幣1萬2600元，且身體健康出問題，專家指出，吃播的「暴食」現象也容易誤導青少年模仿。

經濟觀察網報導，浪胃仙、密子君、朵一、mini，都是大陸吃播界相當知名的主播。浪胃仙的簽約公司重慶天權星文化傳媒有限公司在官方微博表示，浪胃仙全網粉絲量過億；在抖音上，浪胃仙帳號粉絲量超過3900萬，這數字比不少知名影視明星的粉絲量還高，浪胃仙的影片中有時也會出現柳岩、董成鵬等大陸演員進行互動；mini則是1994年出生的年輕人，她簽約的公司藝力特文化指出，mini是旗下粉絲量最多的藝人，全網粉絲達4千萬。

然而，大陸吃播市場仍出現許多問題與爭議。比如，1997年出生的周小楠（藝名）去年4月簽約南京市鼓樓區阪上走丸文化創意工作室成為職業吃播主播，吃播影片上傳抖音，今年3月底，周小楠出鏡的抖音號粉絲數超過60萬，已是小有名氣的網紅，卻突然辭職，回浙江老家。

周小楠指出，簽約工作室期間月收入3千元左右，偶爾還要倒貼錢維持生計，此外，身體健康出現問題，是辭職一大原因，簽約工作室後，半年左右常常到醫院報到。她說，去年冬天，有一次拍影片，她吃了100隻鮑魚、2斤花膠和2斤海參，雖然都是好食材，但補過頭，當晚她躺在床上渾身發熱、冒汗，流了幾天鼻血。

艾媒諮詢CEO張毅分析，吃播主播的收入兩極化，互聯網經濟容易出現「贏家通吃」的情況，越有流量，就越容易獲得曝光度，吸引更多流量；流量越高，粉絲斗內（Donate）、帶貨推廣甚至廣告代言收入自然越高，但由於吃播的知識門檻較低，一台手機、一個APP就能吃播，業界肯定存在不少變現困難的主播。

張毅更表示，目前大陸吃播行業傳遞的資訊容易誤導青少年，以亂吃、撐吃為美、為吸引點，並不是正能量引導，他強調，行業發展要做好兩方面的工作，第一，結合飲食文化，不要淪為低俗文化；第二，建立正常商業模式，商業邏輯要能帶動產業鏈參與和調動積極性。

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(中時電子報)