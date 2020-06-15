各大通路的口罩都被民眾秒殺，今天早上10點momo購物網將再開賣大家引頸期盼的「中衛口罩」以及其他品牌的醫用口罩。接著PChome 24h購物也將在下午開賣MOTEX、摩戴舒、AOK等品牌的醫療口罩與防塵口罩，開賣時間中午前會公告在賣場。其他通路的販售時間、購買限制等細節，《中時電子報》為您整理如下。

●momo購物網

今天早上10點開賣醫療用口罩，除了中衛之外，也有其他品牌的口罩加入，每人限購1盒，具體款式屆時會公布在購物網站上。

●PChome 24h購物

6月15日下午開賣MOTEX、摩戴舒、AOK等品牌的醫療口罩與防塵口罩，另外也有防疫組盒可以購賣，每人限購1組，開賣時間中午前會公告在賣場。

●蝦皮 24h

每天下午5時開賣「台灣製醫療用口罩」，盒裝50入（不挑色） 口罩，售價399元。

●Yahoo奇摩購物中心

每天早上11點至12點，採不定時和限量的方式，開賣「醫療口罩」，新增「天天」和「匠心」兩品牌，至於「中衛口罩」除深丹寧、薰衣紫、軍綠、櫻花粉外，再新增酷黑、丹寧牛仔、迷彩3個限定顏色，每人限購1盒。

(中時電子報)