15日高雄市府開始恢復8點晨會，高雄市代理市長楊明州強調，他幾十年來都是開8點的晨會，並非針對韓國瑜先前的習慣。楊明州認為，8點是以往市府晨會的慣例，完全沒有政治考量。民進黨立委王定宇則在臉書發表「代理市長幫韓國瑜上了什麼課」一文引發議論，臉書粉絲專頁「澄清唬」批，能好好做事、做做好事就好，真的不需要刻意捧一個貶一個。

楊明州13日上午在四維行政中心宣誓就職，楊明州特別對在場局處副首長喊話「上緊發條、不要讓末梢神經麻痺」，要求環境清潔、渠道河川整治都不能放鬆，守住基本功。楊說他是一個文官、事務官，只想把這2個月的工作做好。對於15日市府開始恢復8點晨會，楊明州強調，他幾十年來都是開8點的晨會，並非針對韓國瑜先前的習慣。

王定宇則在臉書發文指出，楊明州第一道命令是「恢復八點市府晨會」。星期天也為韓好好的示範了什麼叫做「政務官和責任制」、「鎖緊螺絲和盯緊市政」！他說當國民黨、韓國瑜還在用自己的虛擬政績、韓團隊自吹自擂時，再比較看看代理市長和其他縣市長的日常，不用再瞎扯什麼國家機器，韓國瑜被罷免的原因就在代理市長的「第一道命令」和「第一天作為」中呈現了！

對此，臉書粉絲專頁「澄清唬」則認為，每個首長做事方法不一樣。有人不需要天天開實體會議，利用通訊軟體及科技，就可以掌握時事、下達明確指令，把時間還給各機關去運用，給予充分的授權與信任，還可以省下辦理會議的公帑與做會議紀錄的冗務。該粉專直言，能好好做事、做做好事就好，「大立委王定宇和酸民網友們真的不需要刻意捧一個貶一個」。

(中時電子報)