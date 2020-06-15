高雄市長將於8月15日進行補選，民進黨預計17日中常會徵召行政院副院長陳其邁參選，副閣揆由經濟部長沈榮津接任呼聲最高，其中關鍵可能與疫後振興經濟、全球產業分配、台商回流等3大因素有關。

據《ETtoday新聞雲》報導，疫情期間沈榮津組「口罩國家隊」「防疫國家隊」，並在紓困振興上有所貢獻，後疫時代經濟問題將會成為一大重點，因此成為沈榮津呼聲高的原因之一。

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬指出，除產業振興，在全球產業重分配、台商回流的部分，若副院長有相關產業背景，會是較好人選，而沈榮津不僅有40年公職背景，還有許多過人強項，從口罩國家隊籌組來看，就能知道他是登高一呼，產業就會跟著前進的部長，且曾見識過他驚人的記憶力，每個產業和公司的機器需求、過去發生什麼，他都能記得。

立委許智傑則表示，台灣未來振興經濟、擴展世界貿易市場相當重要，若新任副院長擁有財經專業會是一助力，尤其沈榮津身段柔軟、經驗豐富，會是好的人選。另外，一名親英系的重量級人物也透露，沈榮津確實是合適人選。

(中時電子報)