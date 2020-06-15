小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（15日）財經重點。

【1】外資買不停 14檔強者恆強

外資6月起轉站買方、累積買超逾762億元，法人認為，儘管2020下半年終端需求展望有慮，惟隨各地逐步解封，資本市場最大衝擊時間點已過，包括台積電（2330）、英業達（2356）等擁5G、伺服器、雲端等色彩的電子股獲外資連日回補，12日多逆勢收紅、抗跌，有機會強者恆強。

【2】千金股 爭位大亂鬥

台股千金等級高價股迎來史無前例高潮，祥碩挾摩根大通證券調高合理股價至1,717元之威，比下信驊，居高價老三，下一步瞄準挑戰矽力-KY的股后地位，再計入四檔股價介於800～1,000元間的準千金股，「六千金」可能只是低標，中長線不排除「八千金」盛況降臨。

【3】23日凌晨登場 WWDC來了 蘋果鏈熱度升高

蘋果首場線上舉辦的WWDC將於23日凌晨登場，市場預期將有新版作業系統升級，甚至傳出可能有非iPhone新品問世，推升外資喊買蘋果供應鏈熱度，摩根士丹利、瑞銀、高盛證券等分別聚焦六大指標股，趕在第三季來臨前，布局蘋果供應鏈尖兵。

【4】六成金融業 估央行不降息

中央銀行將在18日舉行第二季理監事聯席會議，根據本報針對金控、銀行、壽險及投信投顧等金融業者進行的調查結果顯示，62％受訪業者預估政策利率不會調整，重貼現率將維持在1.125％；但也有38％受訪者認為央行將再降息半碼或1碼（1碼是0.25個百分點），顯示金融業對央行是否降息看法陷入膠著。

【5】中美恐爆發第二波新冠疫情

美國新冠肺炎疫情近日又見升高，成為市場關切的焦點。美國疾管局（CDC）警告，萬一確診病例大幅增加，各州或許需要重新實施嚴格的社交距離措施。不過，美國財政部長穆努欽稍早表示，美國不會二度封鎖經濟。另北京確診病例增加，已出現跨省擴散，恐有爆發「二次疫情」之虞。

(中時電子報)