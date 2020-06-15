台中市神岡日前驚傳命案，51歲陳姓男子疑因積欠百萬債務遭2男殺害，棄屍苗栗山區，2嫌犯後向警方自首。檢方14日相驗遺體，指揮警方蒐證及勘查現場，偵訊2嫌及6名證人至今天凌晨2時許，2嫌不但供述有出入，疑同至大安溪焚燒死者遺物，檢方以涉犯傷害致死罪重罪，有畏罪逃亡、滅證及串證之虞等理由，向法院聲請羈押禁見。

陳男在2018年間向46歲陳姓主嫌的妻子借了100萬元，疑常藉故拖延還款，陳嫌出面追討債務，偕友人在9日深夜於神岡某偏僻鐵皮屋與陳男談判，10日凌晨雙方發生衝突，陳男遭2嫌打死，並棄屍苗栗銅鑼山區。2嫌犯案後躲藏3天，13日由律師陪同向台中市刑大自首。

檢警專案小組循線在山區尋獲陳男屍體，檢察官14日上午會同法醫相驗，並指揮員警方蒐集監視器畫面及勘查現場取得相關事證，連夜偵訊2嫌及6名證人直至15日凌晨2時30分許。

檢方調查，2嫌說法互有出入，疑有同往大安溪焚燒死者所留遺物，訊後，檢察官以2嫌涉犯傷害致死、遺棄屍體罪嫌疑重大，傷害致死罪為5年以上重罪，且2嫌有畏罪逃亡、滅證及串供之虞，而犯罪事實尚待死因鑑定、現場鑑識報告出爐才能釐清，向台中地方法院聲請羈押並禁止接見通信。法院將於今天開羈押庭審理。

(中時 )