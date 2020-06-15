真好玩(8491)年度大作《天啟紀元》以特殊題材加上豐富遊戲特色，推出事前預約活動後，至今參與預約玩家人數已突破30萬人。董事長周玄昆表示，《天啟紀元》於6月17日在台港澳推出，7月搶攻韓國，今年第4季推向歐美市場，期以此款遊戲產品，帶動今年營運走強。除《天啟紀元》外，真好玩下半年更預計將推出4款不同類型遊戲，積極搶佔今年的遊戲商機。

目前，真好玩已投入7月韓國市場上市作業，周玄昆表示，韓國、日本及歐美市場為高ARPPU的國家，玩家於手遊上消費高於台灣地區，而過去成功於韓國市場推出多款遊戲產品，創下許多營收佳績，因此將韓國列為第一個海外上市的國家。接下來將持續進攻歐美市場，而海外地區所推出的遊戲版本也將以台港澳地區版本為優化基礎，加上各地玩家獨特喜好的玩法，相信絕對也能成為海外玩家最喜愛的遊戲。

《天啟紀元》日前推出小型測試時，大獲市場好評，而推出的事前預約活動更吸引超過30萬人參與，周玄昆指出，今年第1季遊戲用戶族群擴大，活躍度高，消費提升，而《天啟紀元》擁有超高人氣度，於上市後將有機會為真好玩創下亮眼的營收佳績。此外，真好玩今年上半年度僅推出《六道無雙》1款遊戲，雖產品動能不足，卻能維持穩定營收，今年前5月營收仍達3.42億元，為遊戲產業中表現不俗的遊戲公司，今年度下半年度總計將推5款遊戲產品來增添產品動能，將可望再創營收高峰。

(時報資訊)