明基材(8215)雖然今年第1季受到疫情影響，但第2季已經回穩，前5月營收年成長2.17％，董事長陳建志認為，偏光板下半年可維持穩定，醫療產品下半年有望回溫，電動車電池三層隔離膜產品切入日系車廠供應鏈，今年營收小幅貢獻，明基材全年正向看待。

明基材營收仍以偏光板為主，筆電上半年因疫情出現拉貨潮，第3季NB市況可能不如上半年，不過整體面板庫存水位偏低，且大陸10.5代面板產能開出，而同業在昆山一條2.5米幅寬新產能今年還不至於影響市場供需，明基材目前三條產線是滿載情況，透過去瓶頸化，產能可增加5％～10％，對偏光板第3季樂觀。

醫療產品部份，由於上半年疫情影響，包括大陸及東南亞市場都受到衝擊，第2季慢慢恢復，比去年同期仍有小幅成長，但低於原先內部預期4到5成的成長，預期下半年會回到高成長。

明基材隱形眼鏡品牌美若康計畫在第3季推出透明片日拋新品，與配戴感受至為相關的透氧率及模數等規格，將超越現有市面產品，預期將為矽水膠隱形眼鏡立下全新標竿，有利持續拓展隱形眼鏡市占率。

醫療包材雖然受到疫情帶動，手上訂單全滿，不過，因為大陸遷廠，蘇州廠整合，彰化的生產線搬至雲林廠，產能受到影響，先前無法滿足市場需求，目前已經全部恢復產能供應，營收會持續上升。

明基材在電動車用鋰電池所使用的隔離膜布局多年，已經逐漸顯現成果，日本三大車廠中，拿到前兩大車廠訂單，今年第4季第2大車廠的新車就會採用，今年貢獻還不明顯，明年開始顯著貢獻，占整體營收比重約3％～5％。隔離膜產品毛利優於其他產品線，現階段年產能約3000萬平方米，今年底前將決定是否進行擴產計畫。

(時報資訊)