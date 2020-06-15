金管會12日召開「本國銀行總經理第50次業務聯繫會議」，由主委黃天牧親自表揚辦理中小企業、新南向、新創重點產業放款等方案的績優金融機構，並於會中說明最近執行的5大重要政策，請各銀行支持及配合辦理。

黃天牧致詞時，除期許各銀行能具備強韌、充滿創新、發展永續、落實金融包容等目標外，並特別強調「誠信的經營文化」是經營銀行最重要的核心價值。去年已責成銀行公會訂定「理專十誡」供各銀行遵循，並已實施公平待客原則評核機制，今年將辦理第2次評核。

對於最近執行的5大重要政策，金管會指出，首先為持續推動國銀加強辦理中小企業放款、獎勵國銀辦理新創重點產業等2方案，請銀行在兼顧風險控管下，協助更多中小企業與新創重點產業取得資金，加強對小型及新創企業提供融資服務。

其次，金管會說明我國第三輪相互評鑑報告結果、防制洗錢及打擊資恐（AML/CFT）監理政策及期待，請銀行持續落實國際最新規範及實務做法工作。同時，介紹推動高資產客戶理財服務方案內容及推動時程，期許各銀行以誠信文化辦理，以提升國際理財服務競爭力。

再者，金管會說明銀行辦理紓困貸款成果及相關注意事項，並提醒各銀行勿抵銷或扣押紓困補助款，紓困手續費收取應公平合理並符合比例原則，且對辦理紓困成效良好的分行及行員予以獎勵。

最後，金管會報告金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）的重要成效及收費機制規畫。為使金融資安資訊分享與分析中心持續穩健營運，建構更安全的金融交易環境，請各銀行支持金融資安資訊分享與分析中心收費機制規畫。

(時報資訊)