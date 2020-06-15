金管會12日召開「本國銀行總經理第50次業務聯繫會議」，由主委黃天牧親自表揚辦理中小企業、新南向、新創重點產業放款等方案的績優金融機構，共有21家國銀及4家信用合作社表現績優而獲得表揚。

國銀2019年對中小企業新增放款達4599億元，較原訂2700億元目標達成率達170.33％，執行績效良好。此次會中表揚評選績優銀行，包括土銀、台企銀、合庫、國泰世華銀等4家獲優等，一銀、中信銀、華銀、陽信銀、台新銀、瑞興銀等6家獲甲等。

此外，土銀（中部及地區）及合庫（花東離島地區）獲頒區域發展特別獎，電商產業融資特別獎由土銀獲得，小型及新創企業融資特別獎則由一銀獲得。

其次，金管會鼓勵國銀對新南向18國加強放款，2019年底放款總餘額1.18兆元，年增1525億元，成效良好。此次包括一銀、合庫、玉山銀、台中銀、新光銀、安泰銀等6家獲優等表揚，一銀及中信銀則分獲辦理中小企業及農業授信特別獎。

再者，國銀2019年底對新創重點產業放款餘額達5.11兆元，年增856.51億元。此次合庫、華銀、永豐銀、台新銀獲優等表揚，台銀、台企銀、一銀、國泰世華銀、上海商銀、聯邦銀等6家獲甲等表揚。

金管會亦表揚8家個別產業特別獎，其中，綠能科技、生技醫療、新農業等3產業均由合庫獲獎，亞洲矽谷產業由國泰世華銀獲獎，國防產業由台銀獲獎，智慧機械產業由北富銀獲獎，循環經濟及再生能源2產業均由永豐銀獲獎。

最後，中信銀及輸銀獲參與「系統、整廠及工程產業輸出聯貸平台」方案優等獎。而花蓮二信、一銀、上海商銀、台企銀、高雄三信、花蓮一信、淡水一信、合庫、華銀、永豐銀、玉山銀、輸銀等12家機構，因熱心積極參與「走入校園與社區金融知識宣導活動」而獲表揚。

(時報資訊)