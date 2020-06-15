台北市不動產代銷公會第七屆理事長由「海悅國際」王俊傑總經理接任，未來在不動產業界「建築代銷」正名的議題上，希望能加強與產、官、學間，有更多深入的交流，使「建築代銷」產業獲主管機關認同與重視，未來能在不動產業界承擔更重要的責任。

台北市建築代銷業，每年負責上兆金額的建築代銷，帶動建築裝潢、媒體廣告、家電設備等周邊相關產業，多增百分之三十的經濟效益。且不斷吸取最新科技的資訊，將新生活設計理念結合科技帶動建築產業的升級，創造消費擴大內需，實為百分百的內需產業啟動的源頭。

針對產業界，活絡會員公司間的聯繫渠道，讓代銷公會更加壯大，透過媒體宣傳來提高公會能見度；鑒於過往政府部門對「建築代銷業」與「房屋仲介」之區別，公會將增進與公部門間的聯誼互動，除配合主管機關法令推動，提升交易安全與秩序，更希望讓政府部門了解「建築代銷」產業的服務範疇，進而促使不動產相關法規臻至完善。

針對學界，涂創會理事長於創會元年即在公會成立「公益委員會」，幫助弱勢，進而深入校園提供獎學金予建築、設計、地政、廣告等相關科系的學子，希望能讓學生藉此平台認識「建築代銷業」，不僅能在不動產業這大範疇下，提供整體規劃，亦能成為通路，聚攏眾相關產業，故所須人才是全方位的。藉由擴大產、學合作層面，增加實習及專業教育訓練機會，結合水平資源實際向下紮根，共同培育新一代不動產之菁英人才，以利產業發揚光大。

(時報資訊)