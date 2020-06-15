FED澆醒市場對於景氣復甦過度樂觀預期及第二波新冠疫情恐再起，美股上週五(6/12)呈現震盪，尾盤仍在投資人買盤擁簇下拉升反彈，終場美股四大指數漲跌幅+1.01%至+1.9%，其中道瓊指數最為強勢，台積電ADR上漲1.74%。

台股量縮下跌，有利止跌，後續上漲須量增，下跌須量縮。下檔支撐為月線(約11,171點)附近，上檔壓力為5日線(約11,586點)附近。KD向下開口放大，短線上仍須提防再度回測。

櫃買指數下跌0.37%，收在151.86點。短線支撐為148點附近，壓力為156點附近。

美國部分地區疫情再度升溫，加上FED明確表示美國經濟復甦緩慢，全球股市經過2個多月資金行情帶動的反彈來到高檔區，恐將面臨獲利了結的賣壓，盤勢將進入震盪。

操作上建議不宜過度積極追高，靜待拉回量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。選股方向可留意矽晶圓、設備、檢測、生技、高殖利率股。

(時報資訊)