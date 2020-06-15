台灣央行本周將舉行第二季理監事會，降息與否成為聚焦重點！台股在月線支撐下，上周跌幅逐漸收歛，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，上周外資持續連續5天買超台股，可視為今年以來難得持續的回籠；根據證交所統計，近5個交易日，外資累積買超398.85億元。這反映的是歐美國家陸續重啟經濟相關的需求回溫，以及美國總統川普可能持續撒錢救市。

就盤面上，廖哲宏表示，近期受惠外資回補，盤勢主要由高價股、半導體股等所帶動；非金電族群部分，美股解封重啟經濟活動概念股出現獲利了結，金融股因為外資持續回補，表現相對穩健。

在國際情勢上，廖哲宏表示，美國聯準會委員一至同意將政策利率維持在0.00-0.25% 直到有信心美國度過疫情危機為止。在這之間會以就業最大化以及物價穩定目標前進。經濟恢復需要時間，但流動性對股市帶來強勁支撐，後市留意的是經濟面帶來的獲利影響、但對評價面不須悲觀。

隨著時序上來到下半年，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，即使台股稍稍休息，著眼於基金面、基本面、政策面，格局仍偏多，更值得關注的是，5G手機、5G基地台、半導體、雲端伺服器、iPhone供應鏈、AMD供應鏈。傳產股分面，工具機機、以及有望受惠台灣內需市場回溫、從谷底回升的餐飲跟飯店，也可以留意。

鍾安綾表示，整體來說，未來仍須留意疫情的穩定性，如果有二次爆發的可能，則上半年的居家辦公或是防疫股表現有機會持續優於消費型產品產業。

(時報資訊)