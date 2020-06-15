前高雄市長韓國瑜被罷免下台後，有許多挺韓支持者感到氣憤，認為側翼團體及泛綠陣營幾位黨公職，檯面上下都推了罷免一把，其中早已聲名遠播的民進黨高雄議員陳致中更位列罷免4人名單中，對於前鎮熱心民眾尋覓連署點，出借場的屋主也發出聲明回應。

罷免陳致中社團從10日致今，人數從1千初迅速突破到近6千多人，杏仁哥昨（14）日呼籲「一個貪污的家庭，一個嫖妓的議員，罷免他夠正當性了吧！我們為正義罷起來吧」。杏仁哥也貼出「誠摯終結站」圖卡，「前鎮小港罷起來，罷免陳致中連署代收處」為「高雄市前鎮區新生路32號，鎮南宮牌坊旁」，電話：07-8156016，周一到周五早上8點到晚間6點。

而陳致中昨(15日)也迅速做出回應指出，「如果因為堅定罷韓，然後要被罷，他不會後悔，更不會改變，因為他相信罷韓是為了讓高雄更好。如果因為在議會強力監督，就要被鋪天蓋地謾罵侮辱，他也不會退縮，因為這是選民嚴肅付託的責任。他重申，做對的事，勇敢無畏」。

對於「罷免致中」迫切尋找連署點，該選區的朱姓前議員參選人發出聲明回應，「看網路的朋友們自主性的發動起罷免陳致中，心裡覺得他們竟然比我們這些參與政治的還要主動和熱血」

「但迫於大家都有上班還有商家害怕被處理，我想了想，就先提供前鎮服務處做一個連署點.....原因無他，就是覺得若民進黨要讓天下唯恐不亂，那就一起亂吧！我雖然屬性是國民黨，但也實在看不下去黨內的怯戰和沒有培養在地人才的文化！」。

「我們目標一致的罷免陳致中！不要老是去台北被人笑，不要讓陳水扁看扁我們前鎮小港的居民！」最後並重申，「我不是發起人，我只是提供連署點，謝謝一群默默發起的在地人」。

(中時電子報)