台中討債殺人棄屍案，2名陳姓嫌犯涉嫌打死欠債男子後，棄屍在苗栗銅鑼山區，警方查出，棄屍地點與46歲陳姓主嫌有地緣關係，因陳嫌1年多前年曾加入當地救難協會，雖然是新會員，但當當積極主動，跟著救難協會四處進行公益事業，甚至還去育幼院輔導孩子，完全無法置信陳嫌會做出違法的事情。

1名隊員回憶，一年前陳嫌曾和救難大隊前往棄屍地點附近山區，搜尋一位企圖尋短民眾，因此對當地不陌生，警方研判應該是因為此地緣關係，陳嫌才會選擇在此偏僻地方棄屍。

據了解，目前2名嫌犯供詞不一，甚至犯案後還共同前往大安溪床焚燒死者所留遺物，因此有滅證、串供可能，台中地檢署檢察官立刻向法官聲請羈押禁見。

檢警初步調查，46歲陳姓主嫌不滿死者積欠妻子100多萬元債務，2年多來藉故拖延還款，代妻出面追討不成，9日深夜與死者相約在神岡自住的鐵皮屋內談判。當晚同為吉普車友的49歲陳姓友人也登門，3人一邊喬債務，一邊喝酒。

酒過三巡後，雙方談判破裂，一言不合引發激烈口角及肢體衝突。陳姓主嫌及陳姓友人徒手朝死者毆打，隨手拿起一旁水管及鈍器猛抽，直到死者倒地無法求饒才停手。事後兇嫌發現死者已無呼吸心跳，立刻連夜將遺體搬上車輛，開到50公里外苗栗銅鑼樟樹村番仔寮坑山區，將遺體推落數10公尺深的懸崖棄置。

事後2名陳姓嫌犯犯後良心不安，躲了3天之後，13日在律師陪同下，向台中市刑大自首。專案小組兵分多路連夜趕赴苗栗銅鑼山區尋屍，依據嫌犯供詞，前往發生命案鐵皮屋蒐證，找到水管、鈍器等相關證物，現場明顯整理過，不排除有高人指點。

專案小組透露，陳姓主嫌與友人同為4輪傳動吉普車友，殺害死者後就以吉普車運屍。警方深夜拖回1輛深藍色吉普車，由鑑識人員連夜採證，除在後車廂發現疑似死者血跡，車輪滿布黃泥，疑開往山區棄屍的跡證。

(中時電子報)