Hoopers say what y’all want. If @KingJames said he hooping. We all hooping. Not Personal only BUSINESS🙏🏾🙏🏾🙏🏾 🙏🏾 #StayWoke ✊🏿✊🏿✊🏿 — Patrick Beverley (@patbev21) June 14, 2020

NBA雖然有一批關心政治或健康問題而不願復賽的球員，快艇隊貝弗利(Patrick Beverley)很肯定最後必定會復賽。「球員說什麼都沒差，如果詹姆斯(LeBron James)說了他要復賽，我們全都打。這無關個人，單純是生意。」

美媒NBC報導，在反對復賽的球星裡，籃網隊厄文(Kyrie Irving)是鬧最凶的，湖人中鋒霍華(Dwight Howard)也表明不願回來。貝弗利告訴大家，這些人的意見根本不重要，只要詹姆斯想打，聯盟就會復賽。這也是諷刺詹姆斯在聯盟權勢濤天。其實詹姆斯起初不想復賽(因為沒觀眾)，後來又決定回來打。

拓荒者麥科倫(CJ McCollum)反對復賽，但他比較務實，提醒球員如果刻意抵制聯盟，到時候勞資協議重新談判可能會有麻煩。詹姆斯支持復賽與黑人民權，這一派的人認為，NBA向來對黑人友善，而且是很多黑人從底層竄上金字塔頂端的階梯，他們沒必要抵制NBA復賽。貝弗利也強調「保持覺醒」不要只顧著打球而忘了黑人民權。

(中時電子報)