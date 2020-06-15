美東時間周日晚間美股期貨大跌，意味著在歷經上周四的大舉拋售與上周五反彈、收復部分失土之後，周一華爾街股市恐難避免劇烈震盪。

目前道瓊指數期貨下挫331點或1.3%，報25,067點。標普500指數期貨跌1.24%，那斯達克100指數期貨跌0.89%。

美國各地解除封鎖措施後，越來越多州的新冠肺炎新增確診病例與住院數持續激增，引發第二波疫情來襲的擔憂。美國經濟因疫情與相關封鎖措施受到重創，聯準會上周會後宣布目前近零的利率水準將至少持續到2022年，並預測美國今年經濟將萎縮6.5%，為史上最嚴重的衰退之一。

受此打擊，上周五美股崩跌，三大指數均創下3月中旬來最大單日跌幅，道瓊指數收跌1,861.82點或6.9%，標普500指數跌5.89%，那斯達克指數跌5.27%。

周五道指收漲1.9%，標普500指數漲1.3%，那斯達克指數漲1%，惟單周仍分別收跌5.6%、4.8%與2.3%，創下3月20日以來最大單周跌幅。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）周日接受媒體訪問時表示，美國經濟復甦取決於有效防控新冠肺炎疫情的公衛措施，「我們防疫做得多好，將決定我們多快復甦，如果我們做得好，我們將加速成長。」

(時報資訊)