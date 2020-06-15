全球白色家電巨頭美的集團創始人何享健遭歹徒挾持，據警方通報，事件已平安落幕，目前已拘捕5名嫌犯，正進一步調查案件中。事情曝光後，這位大陸最低調的富豪驚人身家遭到起底，「財力」驚人！

據《鳳凰財經網》報導，現年78歲的美的集團創始人何享健，1942年8月出生於廣東順德，學歷只有小學，卻將原本一間只有23名員工、資產5000元人民幣的小工廠，打造成為在全球擁有約150,000名員工、約200家子公司，市值超4000億人民幣的家電巨頭，其業務覆蓋消費電器、暖通空調、機器人與自動化系統、創新業務等四大板塊。

美的集團創始人老董何享健。（摘自東網）

《中時》指出，美的集團成立於1968年，生產塑膠瓶蓋起家，1980年生產電風扇，進入家電業，目前居大陸電扇市場龍頭，1985年開始跨足空調產銷領域，與格力電器併列大陸前兩大空調廠。

該報進一步表示，美的集團2016年3月出資537億日圓併購日本東芝家電80.1％股權，取得東芝家電在日本、大陸及東南亞生產製造及銷售權；同年再併購德國機器人龍頭大廠KUKA（庫卡）；2019年美的集團看好台灣智慧家電市場未來三年具翻倍成長的潛力，來台設銷售公司，攜旗下Midea與Toshiba雙品牌紮根台灣家電市場。

胡潤研究院2020發佈《2019胡潤百富榜》，現年78歲的何享健父子以 1700 億元排名第6。而在《富比士》據數，何享健以個人身家為255億美元（約1989億港元），排名大陸第6大富豪。

(中時電子報)