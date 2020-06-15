國內基金管理規模五月底又重新站上4兆大關，根據公會數據統計，境內基金5月底整體規模較3月底成長7.7%，相較2019年12月底規模增259.7億元，漲幅0.6%。富蘭克林華美投信表示，2020年第一季受新冠肺炎擴散影響，股債市全面修正，波動風險大增，但隨著疫情趨緩、各類資產皆回升，市場投資氣氛也漸漸轉佳。

這波三月底修正後，觀察國內基金無論股票型或指數股票型皆反彈快速，今年5月底規模較2020年3月底成長18.9%，相較去年底12月規模增加23.8%，雖然三月中下旬曾遇到全球股市大跌修正，但國內股市仍迅速收復失土，規模反彈成長快速。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，這波新冠疫情造成全球公衛危機，美股熔斷4次，但台灣在這次疫情表現上，相對控制得宜，整體較國外狀況好，台股又具高殖利率與科技產業發展優勢，大跌後內資力挺，股價又迅速回升；加上全球發展5G通訊，台灣上游晶片廠商扮演全球重要供應鏈角色，儘管因疫情使5G手機新產品上市遞延至下半年，但台灣科技產業的優勢，仍獲市場青睞。

(時報資訊)