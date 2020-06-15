儘管美國經濟因新冠肺炎疫情受到重創，但聯準會到目前為止仍堅持負利率不適合美國，惟在美國今年經濟估將萎縮6.5%，以及美國爆發第二波新冠肺炎疫情的風險升高之際，市場認為聯準會或許會改變政策立場，而經濟情勢越慘淡，聯準會採行負利率的可能性就越高。

目前或曾經實施負利率的央行包括歐洲、日本、瑞典、瑞士與丹麥央行，而政策成效見人見智、有好有壞。然而聯準會決策官員對這項工具一直以來都抱持相當謹慎的態度，認為其效果可能會與預期相反，或恐破壞金融市場，尤其在當前的這場新冠危機中，負利率的成效可能更加有限，因為這非關貨幣價格的問題，而是政府的防疫限制措施，以及對公衛危機的擔憂迫使消費者與企業緊縮支出。

聯準會抗拒負利率的立場看似堅定，但受疫情影響，美國經濟情勢變化劇烈，聯準會的政策立場最後出現髮夾彎並非絕不可能，亦有前例可循。川普去年底就頻頻公開向聯準會主席鮑爾施壓，要求聯準會將利率調降至零，鮑爾雖始終表態反對，但到了今年2月底當美國的新冠肺炎疫情突然急升時，聯準會便在短短半個月內閃電降息6碼，一口氣將基準利率調降至零。

高盛曾神準預測聯準會將降息至零，上個月亦出具報告指出，如果美國出現第二波疫情，聯準會就可能考慮採取新的政策選項，包括負利率，但報告中也表示，這樣的貨幣政策或許不會「非常有用」。

美國國立過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）曾不只一次警告，過早重啟美國「完全有可能」引爆第二波疫情。如今在美國各地陸續解除封鎖措施後，許多州的新冠病毒確診數開始快速反彈，引發疫情恐二度爆發的擔憂。

根據最新統計，包括佛州與德州在內，美國越來越多州的新冠肺炎新增確診病例與住院數創下新高，阿拉巴馬州周日的新增病例數連續4天創下新高，阿拉斯加、亞利桑那、阿肯色、加州、佛州、北卡羅來納、俄克拉荷馬與南卡羅來納過去3天的新增病例改寫記錄。阿肯色、北卡羅來納、德州和猶他州上周六的確診住院人數創新高。截至目前為止，美國總確診數已超過207萬人，至少11.5萬人因此死亡。

聯準會在6月會議後宣布維持聯邦基金利率區間於0%~0.25%不變，並預測2020年美國國內生產毛額(GDP)將萎縮6.5%，到今年底失業率將達到9.3%，直到2022年才會降至5.5%，該央行並預期近零的利率水準將至少維持到2022年，這份大潑冷水的經濟展望與第二波疫情蠢蠢欲動，使投資信心備受打擊，上周四(11日)美股慘遭拋售，道瓊指數崩跌近1900點，有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所(CBOE)波動率指數(VIX)更飆升近50%。

聯準會去年在美國經濟成長、就業與消費支出保持穩健擴張的一年內願意3度降息，而如今美國經濟將陷入史上最嚴重衰退之一，市場認為聯準會採行負利率的可能性正在升高。

為了緩解疫情對經濟造成的衝擊，美國政府大舉推出財政激勵措施，目前為止聯邦政府砸下的紓困金已經超過4兆美元，且不排除再推新一輪激勵方案。聯準會在面對通貨緊縮與經濟衰退雙重威脅時，則決定祭出無限量量化寬鬆(QE)措施，大舉印鈔購買公債等資產，為經濟大量注入資金活水並壓低利率水準。政府大撒幣也迫使聯準會拚命印鈔購買政府製造的債務，即所謂的[債務貨幣化](debt-monetization)，部分經濟學家認為這樣的做法就是走向負利率的前兆。此外，零利率的激勵效果理論上將隨時間遞減，也可能使央行更認真考慮負利率這個政策選項。

(時報資訊)