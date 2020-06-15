前高雄市長韓國瑜被罷免後，外界開始關注接下來的高雄市長補選，相較民進黨可能推派陳其邁出戰，國民黨則面臨找不到人參選的窘境，內部甚至傳出主張棄選聲音。自由作家洛杉基則認為，高雄市沒韓國瑜，難道他身邊做事最認真的李四川，不是最好的繼任人選？他說李四川是國民黨最佳、也是唯一的人選，無論是今年的補選或是兩年後的正式參選，他都是國民黨的一張王牌！

洛杉基在臉書指出，民進黨在高雄裏應外合，成功幹掉韓國瑜後，這下殺紅了眼，準備「光復台灣」，將全台失土全部收回、全部回綠化、一統江山。可悲的是，藍營執政縣市首長，似乎也只能對執政者卑躬屈膝、唯唯諾諾，才能免於被罷免之途。「我也看不懂為何國民黨只有挨打的份，毫無反擊之力？」

洛杉基直言，高雄市沒有韓國瑜，難道他身邊做事最認真的李四川副市長，不是最好的繼任人選？他說李四川學經歷完整，理工背景出身，又擔任過新北市副市長，在擔任高雄市副市長期間，他身先士卒、工作認真、多做少說的態度，令許多高雄市民欣賞。洛杉基表示，這讓人想起當年輔佐蔣經國的前行政院長孫運璿，也是個具有理工背景的行政官員。他清廉親政，又是本省籍，在國民黨內，應該是高雄市長繼任者的不二人選。「比起貪二代、沒有行政經歷、只會耍嘴皮子的陳其邁，他簡直是高明太多了！」

洛杉基表示，若讓李四川出來與醫學背景的貪二代陳其邁競選，他的清廉、專業、勤政、工作能力，絕對會得到多數高雄選民的欣賞與支持。「眾人尋他千百度，那人卻在燈火闌珊處」，話不多、不擅於曝光的李四川，正是國民黨最佳、也是唯一的高雄市長人選；無論是今年的補選或是兩年後的正式參選，他都是國民黨的一張王牌！

(中時電子報)