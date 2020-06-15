今天上午8時許，位於台北市濟南路的國立台北商業大學，傳出墜樓案件。26歲周姓女學生不明原因墜樓，高度不詳，警消獲報到場救護，傷者已無生命跡象，外科OHCA，送醫急救中。詳細墜樓原因，正由轄區警方會同校方調查處理。

(中時 )