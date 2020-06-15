每到週一一早，「真不想上班」的念頭是不是盤旋在你的心裡？一張臉苦苦悶悶，讓身旁的同事也都不敢惹，這樣的情緒總是持續到下午4、5點後才逐漸好轉，而在上午那段工作時段裡，自己也無法專心上班，有時還會沒來由的胸悶、頭暈，總覺得什麼事都卡卡的？情況嚴重的，可能在週日下午情緒就開始緊繃，只要一想到隔天要上班，或者是須面對嚴厲的老闆、難纏的客戶時，就焦慮到睡不著。

這種在週休或假期結束後，返回崗位的第一天常常讓人鬱卒的現象，在英國稱為「Monday Blue」。臺安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師黃國洋表示， Monday Blue就是常聽到的「週一症候群」，除了會出現包括憂鬱、緊張、無法專心、容易生氣等情緒困擾外，也可能出現一些生理上的症狀，如眩暈、頭痛、胸悶、心悸或者有窒息感。

過去曾有調查指出，如果曾經出現過焦慮症、憂鬱症等情緒困擾的人，的確在星期一時會有比較多的症狀出現，不過，也有些人是因為壓力的關係，尤其是某些行業只要到了週一，工作量就超多或者老闆、客戶催得兇，但是最根本的原因，還是對現有的工作不滿意，無法樂在其中，或者是壓力太大，不想面對。

在臨床上，精神科醫師會將週一症候群與憂鬱症做出區隔，如果這些生理、心理的症狀只有維持到週一，到了週二、週三時感覺好多了，才會被認為是「Monday Blue」，倘若情緒低落一直持續到週三之後，甚至是假期後的連續一、兩週都如此時，黃國洋認為，那就可能真的有憂鬱症了！

想要擺脫惱人的Monday Blue，黃國洋建議，最好要從週休假期的安排開始。以預防醫學的角度來看，想要減緩或預防週一症候群，就要從週日開始；可以按照歐美對假期的安排做參考，在歐美，週五晚上是Free Night，通常會進行一些比較High的聚會，玩到比較晚，到了週六就安排一些戶外活動；週日則大多是採行靜態活動，如上教會或開車到超市採買下一週的用品及食物。這樣的模式可以讓自己的情緒有緩衝的時間，不至於因為週日玩得太開心，而影響了隔天的上班心情。

黃國洋提醒，週五可以晚睡沒關係，但週六、週日的睡眠模式則要保持跟週一至週四一樣。簡單來說，週休二日時，比較刺激、動態的活動盡量排在週六，週日則採取步調較慢的家庭聚會等，如此一來，不僅能幫助收心，也可以避免玩得太晚，影響睡眠而導致隔天情緒不好。

至於許多家庭喜歡安排兩天一夜的長途旅遊時，也要記得提早一點返家，不要撐著開夜車回來，這樣也能降低週一時無法收心的情況。更重要的是，週一時，可以將工作的內容以四象限做區分，按照事情的緊急度、重要度分類處裡，黃國洋說，把工作分成緊急且重要、緊急但不重要、不緊急但重要、不緊急不重要四個程度，先進行緊急且重要的工作，再把一些不緊急的事情分散在這週的其他時間完成，就可以讓週一不至於那麼苦悶。

此外，也建議可以在週一晚上安排一些輕鬆的活動，如聽音樂會、跟朋友聚聚餐，稍微讓自己過好一點、吃好一點，好好犒賞自己一天的辛勞。

而根據英國一項調查也指出，在星期一的早晨，上班族平均要等到上午11點15分左右才會變得比較開朗、也較會微笑；該研究中也指出，週一更是週間工作效率最差的一天。因此，除了上班族要突破自己的情緒與工作壓力外，管理階層也可考慮在週一上午舉行會議，為屬下訂立一週的工作目標及計畫，同時也有助於員工收拾心情。

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(中時電子報)