(集保結算所贊助雲門舞蹈蒲公英計畫，林修銘董事長(前排中)與花蓮西林、見晴、溪口、林榮國小約150餘位師生共同欣賞雲門舞者的示範演出。圖／集保結算所提供)

集保結算所今年首次與雲門基金會合作，啟動「2020舞蹈蒲公英」計畫，傳遞舞蹈之美到花蓮偏鄉小學，讓藝文種子向下札根。「舞蹈蒲公英」計畫，日前在花蓮20所偏遠學校陸續展開，集保結算所董事長林修銘特別參加6月11日萬榮鄉西林國小場次，親自感受到小朋友們的熱情，舞蹈蒲公英已開始飛揚。

林修銘表示，雲門舞集從創團到現在，在世界各地兩百多個舞台上，演出超過一千七百場，雲門以精湛的舞技及無限的創意，讓臺灣文化與世界連結，獲得全球的讚賞，是真正的臺灣之光。為了把藝術活動帶到偏遠地區，今年集保結算所第一次和雲門合作，進行一系列的「舞蹈蒲公英」計畫，在雲門大哥哥、大姊姊專業舞者的帶領下，讓小朋友從中認識舞蹈的歷史，體驗身體律動的魅力。

集保結算所長期關懷社會與文化，透過「扶植未來金融人才、推動偏鄉教育、關懷社會弱勢」三大面向，積極回應社會的需要。此外，集保與花蓮地區學校發展有著深刻的連結，從104年起贊助花蓮地區的中華、北昌及溪口三所學校學童課輔學習計畫，105年起，更陸續增加贊助吉安國小、見晴國小射箭隊，以及宜昌國中羽球隊，這些計畫也都持續進行中。集保深信，教育機會應該是公平的，因此積極推展公益捐助，同仁也親身參與，讓教育機會公平的實踐成為可能，更讓孩子學習的觸角更為開闊。

林修銘指出，「舞蹈蒲公英」計畫秉持著「去不容易到的地方，播種！」的信念，讓舞蹈就像蒲公英的種子一樣，隨風飛舞，種子到哪裡，哪裡就有美麗。集保結算所未來將持續與雲門合作，藉著「舞蹈蒲公英」活動，把愛傳出去，把美麗與感動，種在許許多多人的心裡。

(工商 )