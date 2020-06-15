台股上周五（12日）全體上市公司總市值為34兆7,901.38億元，較前周五（5日）總市值34兆9,265.63億元減少1,364.25億元，周減幅為0.39％。凱基投顧預期本周指數在11,100-11,600點區間震盪，本周看好七大題材類股，包含：NB股、成衣股、軟板股、NRE股、光通訊元件股、電池股、類比IC股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.美國勞工部公布5月非農就業人數意外增加250.9萬人，大幅優於市場預估的減少800萬人。失業率由13.3％更正為16.3％，較前一月14.7％上升，但仍優於市場預估的19.5％。

2.聯準會FOMC利率政策會議，決議將聯邦基金利率維持在0％~0.25％，並預計2022年前保持不變。同時維持每月買進800億美元美國公債及400億美元的抵押貸款擔保證券。

3.上市櫃公司5月營收共計2.72兆元，月增1.1％，優於4月的2.69兆元，創今年來新高；前5月合計營收12.84兆元，為歷史同期第三高。

4.美國上周初領失業救濟金人數為154.2萬人，優於經濟學家平均預估的160萬人。

(工商 )