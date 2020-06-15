台股累計今年初開盤迄今共106個交易日，集中市場總成交值為18兆2,544.17億元，市場日均值為1,722.11億元，股票成交量週轉率為43.85％。群益證券看本周台股指數區間為11,300-11,800點，本周看好四大題材類股，包含：半導體材料設備股、伺服器概念股、蘋概股、汽車零組件股等。

群益證券分析指出，近期兩項國內利多因素：

1.6月份台股隨著外資回補買盤，投信延續追價動能，資金面挹注指數向上墊高，突破逾1個月的整理平台，短線台股隨國際股市動盪加劇，指數恐將回檔至月線測試下檔支撐，惟資金行情延續下，大盤中期的多方波段走勢不變。

2.台灣5月出口金額年減2％，連續2個月跌幅擴大，考量多數產業仍處淡季，傳統產品的出貨疲態也未見明顯的改善跡象，但先前因貿易戰帶動的台商回流，加上5G應用領域擴張，遠距視訊、高速傳輸等新興產業崛起，電子零組件、資通與視聽產品分別呈現13.2％與10.9％的年成長。

(工商 )