就算湖人中鋒「魔獸」霍華都已發出聲明，強調「等平權問題解決，再談籃球！」他的經紀人布瑞斯科仍然可以睜眼說瞎話！布瑞斯科15日接受《ESPN》記者麥克曼納明訪問表示，霍華還沒決定是否參加復賽，「那份聲明跟體育完全無關。」

「那份聲明的主題是關於社會不公與種族歧視，」先前幫霍華把聲明寄給《CNN》的布瑞斯科說，「然而所有人討論的還是，到底是否繼續打球？霍華沒說不該打球，他說的是你不該把國內正在發生事情的輿論注意力轉移到籃球上面。」

「說到底，籃球只是一項體育活動，但人們在街頭上死亡這些事情，是真實發生的，」布瑞斯科表示，「所以霍華那份聲明跟體育無關，而是跟社會不公與種族歧視息息相關。」看來他和霍華都不想把話說死，也替霍華留下參加復賽空間。

眼見霍華這份聲明影響越演越烈，湖人另一名球員布雷德利更是幫忙厄文組織先前的球員視訊會議，但麥克曼納明表示，不少湖人球員相信仍有足夠時間，讓全隊達成參加復賽的共識，1名不願透露名字的湖人球員說：「對此沒有分歧！」

(中時 )