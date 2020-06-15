氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天為晴朗炎熱的天氣，最高溫仍在36度左右，要注意防曬、防中暑，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮說，明天至19日水氣減少，大氣也較穩定；各地天氣晴朗、「炎如盛夏」，最高溫將達36度以上，要注意防曬、防中暑。山區午後有局部短暫陣雨或雷雨；17日起因清晨陸風與西南風的輻合作用，西南部沿海偶有零星短暫陣雨的機率；20日因鋒面接近，大氣不穩定度提高，清晨的降雨增多，午後對流的強度增強、範圍擴大；天氣仍偏熱。

吳德榮指出，今年「梅雨季」第4道鋒面，結構是「滯留鋒」、且伴隨「西南氣流」；最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，21日「滯留鋒」仍在北部海面徘徊；美國模式則模擬，下週日「滯留鋒」已南下、影響台灣。由於是第7天的模擬，有「不確定性」存在，何況兩模式還不一致，會如何調整？應密切觀察。

(中時 )