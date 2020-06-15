員警與妻子拍攝的私密清涼照，竟然出現在警用公務電腦中！台北市中正二分局警備隊高姓警員，被同事告知自己與妻子清涼照外流，他控告前同事、北投分局警備隊黃姓警員犯案；警方在黃住處搜出7顆硬碟，赫然發現，裡面滿滿都是警察同事進出駐地的影片，將他依妨害秘密罪嫌送辦，同時報請將黃停職。

據自由時報報導，今年4月初，有同事拿清涼照跑來問高姓警員「這是不是你？」，並告知他公務電腦中有其他私密照。高員想起，自己的隨身碟曾不見又找到，而黃員曾跟同事說公務電腦中有「好康」，他懷疑黃員「有鬼」，向議員陳情並提告。

警方在黃住處搜出7顆硬碟，裡面竟存了近10年來，警局同仁進出駐地畫面，包括黃任職過的大安、中正二、北投分局。黃聲稱是「作紀念」，但警局不少駐地非公共場合，警方仍將他依妨害秘密罪嫌送辦，同時報請將黃停職。

黃員之前才因半年內，利用警用系統查6千多筆個資，被從中正二分局調往北投分局。

(中時電子報)