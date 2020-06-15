氣象局代理局長鄭明典昨天(6/15)在臉書指出，今年北方系統還很不穩定，很可能發生「二度入梅」的現象。氣象專家吳德榮聽了直呼「別鬧了，二度梅就是出梅報錯！」歷史資料顯示，梅雨季偶爾出現一、二周長空檔很正常，「但如果每次看到長空檔，就誤以為要出梅了，那麼陷入『二度梅』的困境，恐怕這不會是最後一次。」

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，中央氣象局氣象預報中心綜合所有的分析資料，於5月底發布長期天氣展望：預測6月「雨量正常」的機率最高，沒有任何梅雨提早結束的訊息，「原本還頗正確的官方預報，恐怕因新任局長的『提早出梅，不是好現象』、『二度梅』等臉書放話，而大打折扣」。

吳德榮說，以今日的科技能力，在5月底、6月初根本無法預報6月中、下旬是否還繼續有鋒面影響台灣。故當時放話「出梅」就已經言之過早且不恰當。歷史資料也顯示，梅雨季的鋒面與鋒面之間，偶爾出現一、二周長空檔是正常的，但如果每次看到長空檔，就誤以為要出梅了，那麼陷入「二度梅」的困境，恐怕這不會是最後一次。

(中時電子報)