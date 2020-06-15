（FlashBlade擁有加速應用程式運行的獨家能力，在不同的應用程式與工作負載間可以自由分享資料，能協助客戶實現現代化資料體驗。圖／Pure Storage提供）

將儲存化為服務的全球IT先驅Pure Storage宣布Pure在業界中最先進的次世代非結構化資料儲存軟體Purity//FB 3.0 for FlashBlade正式上市。FlashBlade是Pure專門為支援現代化應用程式開發、現代化資料分析及次世代資料防護而設計，一個真正具整合性、向外擴充的高速檔案與物件儲存平台。

FlashBlade擁有加速應用程式運行的獨家能力，在不同的應用程式與工作負載間可以自由分享資料。這次FlashBlade新增了能優化應用程式工作流程的即時效能，以高速、彈性、靈活、專為滿足現代化需求而打造的解決方案，取代老舊的系統並消除複雜性，進而實現現代化資料體驗。

FlashBlade副總裁暨總經理Matt Burr表示，FlashBlade之所以如此獨特，是因為它是針對未來資料流程與即時數據分析應用而打造，以簡單、易用及高效能為主要特性，而這正是傳統儲存廠商所難以達成的。FlashBlade能帶來以倍數成長的效能，在向外擴充整合式檔案與物件儲存市場上，提供無可匹敵的客戶體驗。

FlashBlade的架構能協助客戶提高運算與儲存資源利用率，降低資料孤島所衍生的複雜性。此外，FlashBlade更將這套方法延伸至一些重要的企業應用，如檔案與物件複製及檔案系統復原，如此一來，資料科學家與資料架構師所設計的資料模型就能更快發揮潛在效益。

TownNews網路營運總監Chris Murley表示，FlashBlade已為我們的企業營運、關鍵創新中心及使用者體驗帶來了驚人的改善。我們對儲存空間的需求減少了45％，一些過去需要一個半月才能完成的報表，現在只需半小時左右即能完成。換句話說，在企業營運上因為效能的提升，我們得以大幅縮減挖掘客戶洞察的時間。最重要的是，企業中基礎架構團隊的開發人員，不論在才能與熱情上，個個都是我們新專案與新計劃的一時之選，有了FlashBlade，我們的團隊在儲存管理方面就能無為而治，有更多重要資源可集中投入在對客戶最優先的任務上。

Purity//FB 3.0是一套針對FlashBlade設計的向外擴充軟體，新增功能同樣提供了FlashBlade客戶所鍾愛並期待的簡單與易用性。Pure as-a-Service是一套真正符合OpEx預算模式的儲存服務，提供彈性的消費模式讓客戶輕鬆使用FlashBlade。

Options IT主機共置託管服務產品副總裁Micah Kroeze表示，身為一家金融業託管服務供應商，我們客戶導入科技的腳步相當迅速；此外對穩定性、效能及上市時程的要求也最為嚴格。不論在我們公司的資料中心或是我們遍布全球的分公司，Pure持續為我們不斷成長的客戶提供最新的區塊、檔案以及高效能的物件儲存。Pure讓我們能順利擴充，為我們經常變動的客戶提供一套彈性的消費模式，並確保我們客戶能迅速享受最新儲存技術所帶來的效益。我們除了在Options內部持續推動產品創新之外，近期更導入Pure Storage FlashBlade技術來讓我們的金融業客戶有機會善用資料和數據分析來為自己創造競爭優勢。

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