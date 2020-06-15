美國上月宣布加大對華為的制裁，擬升級出口管制，禁止使用美國技術與設備的半導體廠，在未經許可下供貨給華為，一旦美方嚴格執行，對華為將造成不小的傷害。如今網路已經傳出華為計劃裁減一半人力的消息。

陸媒報導，6月14日，新浪微博認證為「華為前員工李洪元」的微博帳號leedeson貼出一張群組討論的截圖，友人表示：「今天聽一位快退休的老員工說，公司7月中旬會宣布大變革，可能涉及股權和裁員，據說要從19萬降至10萬人」，並提到「很多退休的都選擇一半股票兌現、另一半保留。」

圖/翻攝leedeson微博

圖/翻攝leedeson微博

該貼文吸引了不少網友討論，有人留言：「請問真的假的啊？」李洪元則回覆：「人類社會是二級混沌系統，很複雜。也許領導看了這邊博文，打消了原定的裁員計畫？」

該博主李洪元正是去年爆出拿了離職補償，卻遭公司反告敲詐勒索，還因此被拘留了八個多月的華為老員工。他在微博上表示：「人家不把我當人看待，但目前在這種情況下，看到這麼一個企業面臨深淵，還是動了惻隱之心的。」

(中時電子報)