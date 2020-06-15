新思科技（Synopsys）宣布其與Arm（安謀國際）的合作，已協助安謀最新行動處理器矽智財（IP），包含Arm Cortex-A78和Cortex-X1 CPU以及Mali-G78 GPU的先期用戶，成功實現優化系統單晶片（SoC）的設計定案（tapeout）。

以Arm最新處理器為基礎的智慧型手機、筆記型電腦、其他行動裝置、5G、擴增實境和機器學習產品的晶片設計使用了包含 新思科技融合設計平台（Synopsys Fusion Design Platform）、驗證連續平台（Verification Continuum Platform）和 DesignWare介面 IP等一系列新思科技解決方案。新思科技推出的QuickStart實作套件（QIKs） ，可協助設計人員加快上市時程（TTM），並實現最佳的功耗、效能和面積（PPA）目標。

Arm國際客戶業務部副總裁暨總經理Paul Williamson表示，Arm與新思科技近30年的合作關係，讓雙方客戶能在以Arm架構為基礎的裝置設計中，快速實現功耗和面積效益。我們新一代的行動解決方案是以Cortex-A77和Mali-G77的成功為基礎，並與新思科技的設計平台和IP解決方案相結合，藉此讓合作夥伴有信心開發出因應數位時代的Arm架構行動裝置。

雙方的合作已協助先期用戶成功實現投片，而利用此合作基礎所開發出來的QIKs，提供了實作腳本（implementation scripts）和參考指南，並利用新思科技Fusion Compiler技術，提供強化的PPA和更快速的周轉時間（turnaround）。為了幫助設計人員快速實現目標，新思科技所提供的設計服務是以加固（hardening）Arm處理器的豐富經驗為基礎，其範圍涵蓋QuickStart實作到統包（turnkey）處理器核心加固（core hardening）。

新思科技高品質的DesignWare介面IP能加快以Arm架構為基礎的行動SoC的開發。針對行動市場的DesignWare IP解決方案，其內容包含用於USB、DDR/LPDDR、PCI Express、MIPI、HDMI、藍牙以及行動儲存介面的控制器與PHY，目前已用於數十億個晶片中。

新思科技設計事業群系統解決方案資深副總裁Charles Matar表示，為了確保採用新一代Arm處理器的共同客戶獲得成功，新思科技與安謀國際在開發過程的初期即已密切合作，以實現新思科技融合設計與驗證連續平台以及DesignWare介面IP的最佳化。透過這樣持續的合作，雙方客戶得以利用新思科技解決方案套件的最新功能，為安謀新型的Cortex-A78和Cortex-X1處理器以及Mali-G78 GPU實現最佳的PPA和TTM目標。

(工商 )