余天、李亞萍二女兒余苑綺挺過直腸癌並幸運懷孕，然去年生第二胎時，卻驚爆癌症復發，且癌細胞從淋巴擴散到肝、肺，於今年2月入院切除肺部腫瘤，失去部分肺葉，之後又在淋巴發現多顆腫瘤，媽媽李亞萍也認了「惡性腫瘤到處亂竄」，更因此得暫緩肝臟部分的手術。

等了好久 明天終於要開肝的手術了 謝謝大家一直幫我加油打氣 為了寶貝們 我一定會好起來的💪🏻 媽媽永遠愛妳們❤️ 由余苑綺 Chichi 發佈於 2020年6月14日 星期日

余苑綺癌症復發且不斷發現癌細胞擴散轉移，原定的肝部手術也因突然發現淋巴有5顆腫瘤而暫緩，直到昨天(6/14)余苑綺在臉書貼出抱著孩子的照片，宣布「等了好久，明天終於要開肝的手術了」，她也感謝外界不斷給她加油打氣，而她也對自己精神喊話，表示為了孩子，她一定要好起來，「媽媽永遠愛妳們！」，讓網友看了相當感動，紛紛在留言區送暖，祝她一切順利。

余苑綺抗癌經歷著實讓人心疼，可謂一波未平一波又起，且是在第二胎出生時，同步發現癌症復發，不但她結婚不久，兩個孩子也都還很小，今年母親節時，她就曾po文感嘆，每次遇到重要節日如老公生日、自己生日及母親節等，她都在醫院打化療，「真的有點哭笑不得，可是為了早點康復也沒辦法」，如今又挺過13次化療，所幸病情初步得到控制，但還是很危急。

(中時電子報)