關於台中地院今天就美光公司控告聯電等人竊取營業秘密案作出之有罪判決，聯電(2303)表示將依法提起上訴。聯電今股價開低0.25元為15.45元。外資上周對聯電轉為賣超，單周賣超4374張，持股比率52.09%。上周投信仍買超聯電2479張。

聯電之前被控協助中國福建晉華以竊取美商科技大廠美光（Micron）的動態隨機存取記憶體（DRAM）生產技術一案，台中地院12日宣判，涉案的3人被判4年6月至6年6月不等徒刑，可上訴。聯電公司方面，台中地院判罰金1億元，可上訴。

聯電表示，本次DRAM製程技術之研發，乃政府投審會事先核准之專案，並為聯電以自有技術為出發點，由三百多位工程師組成的研發團隊通力合作，耗時超過二年自主開發DRAM製程，且保留相關研發紀錄，期盼經此過程訓練的DRAM研發人才與研發結果能根留台灣。

聯電強調，所有技術均為研發團隊自主研發或取得第三人授權。也持續引進更為縝密及先進的管理措施及系統，以期能不斷加強並完善智慧財產權之管理。

聯電聲明表示，聯電公司並未違反營業秘密法，並將依法對有罪判決及高額罰金提起上訴。在上訴審中，聯電將提出本案調查及審理過程中諸多違反刑事訴訟法規定的可議之處，譬如偵訊過程中有不當誘導訊問；對聯電有利的陳述未能詳實記載於調查筆錄中；電磁及其他證據在鑑識上不符規定等。聯電堅信上訴法院若能依法並公正審酌本案證據，必能證明聯電並未違反營業秘密法。

(時報資訊)