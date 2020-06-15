備受爭議的國小特教老師許倍銘案，遭疑導師、員警不當使用相片指認，警詢過程中員警、陪同社工高度使用封閉性問題誘導被害女童，致含冤被訴乘機性交罪，判刑5年10月，監委王美玉籲請法務部研提再審。

王美玉指出，監察院相關報告一再指出，相片指認錯誤風險高。被害女童某日出遊時向家人說出：「爸爸你不會把你的鳥鳥給小狗吃？」女童母親驚覺有異，告知學校導師，導師即以含有許倍銘圖像的學校畢業紀念冊上照片給女童指認。到了警方調查時，員警又再一次使用照片指認，已有錯誤風險。而且針對員警詢問過程，陳訴人提出4份鑑定意見書，鑑定意見書均指出，詢問過程中員警及陪同社工過度使用封閉式問題提問，誘導女童，會增加法院誤判風險。

王美玉表示，監察院就本案審判過程，委請台大心理系副教授趙儀珊進行鑑定，趙儀珊基於「司法確認偏誤理論(Forensic Confirmation Bias)，認為先前的調查程序已充滿了確認偏誤，對女童審判中證述，造成一定影響。陳訴人提供4份鑑定意見書及本院提出鑑定意見書，屬於新事證，由法務部轉台灣高等檢察署「有罪確定案件審查會」研酌有無提起再審必要。

王美玉也提出調查報告，籲請法務部轉台灣高等檢察署「有罪確定案件審查會」研提再審。王美玉並引述司法院釋字第789號解釋詹森林大法官協同意見書、黃虹霞大法官協同意見書，表示性侵害案件為隱密型犯罪，如果司法人員過度同情被害人，未能遵守刑事訴訟法上原理原則，使無辜被告被冤枉，更可能放縱真正犯罪者逍遙法外，甚至繼續性侵他人。本案由作家陳昭如撰寫《無罪的罪人：迷霧中的校園女童性侵案》一書，且由冤獄平反協會及民間司法改革基金會在臉書成立社團，舉辦講座，期待更多人認識本件冤案。

監委表示，原確定判決為使事實符合經驗及論理法則，忽視女童於警詢及審判時供述被告犯罪事實的細節上瑕疵，犯罪情節未因審判中詰問被害人及相關補強證據而明確，其中就施測時間部分，原確定判決認為被告與女童有30分鐘獨處時間，但依鑑定意見，被告若是進行標準化測試，所需施測時間須1時40分，不可能有30分鐘獨處。而且原確定判決認定證人女童同學不可能進出被告教室，與卷證資料不符，尤以被告在開放教室空間為性侵害行為，極為違反常理。台中教育大學特殊教育學系王欣宜主任提出鑑定報告，屬新事證，符合提起再審要件。

(中時 )