在土耳其西南部安塔利亞（Antalya）誕生、頭部相連的連體嬰，2019年12月到倫敦進行分割手術的兄弟，順利地返回土耳其。手術成功也讓兄弟們可以開啟新人生，他們即將於本月21日滿2歲。

英國倫敦的大奧蒙德街醫院（Great Ormond Street Hospital、GOSH）是著名的兒童醫院，他們在去年12月承接頭蓋骨相連結的雙胞胎達門（Derman）及意特（Yigit Evrensel）的分割手術。GOSH在去年2月時，也替有同樣情形的巴基斯坦連體嬰動過手術，並且成功，兄弟兩人的手術，一共動用100位醫師，合計4次大手術、耗費40個小時以上。

醫師利用虛擬實境及3D模擬技術，將連體嬰兄弟的腦部、頭蓋骨、血管等做精密的檢查，用最新的技術模疑過很多次，就為了能讓手術確實且快速。

雙胞胎手術是由土耳其總統及夫人資助，父親在受訪時表示，原本醫生在太太懷孕時就發現異狀，希望他們選擇流產，以免誕生機率過低，出生時也有可能活不下去，而且在土耳其也無法做手術，但他還是希望能保留小孩，他也謝謝很多人的幫助，才讓他們能到英國動手術，手術結束時，他也和太太抱頭痛哭，現在兩個人可以分開各自玩、去自己想去的地方而自由移動，手術讓2個小孩可以開始新的人生，就像做夢一樣。

媽媽則表示，兩個人出生後，一個想看電視時，另外一個只能背著電視哭，兩個人的頭無法朝向同一面，現在可以同時做想做的事，我很開心再也不用為他們擔心不已，而且他們現在可以看到彼此的臉，謝謝大家帶給兄弟們希望之光。

院方則表示，連體嬰的機率大約250萬分之1，頭部相連又只佔了其中的5%，而且男孩的比例又只有3成。負責的主治醫師表示，他還是會擔心兩個孩子成長的發育，需要長期觀察，也希望他們能順利長大。

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(中時電子報)