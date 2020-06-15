大人小孩都愛的「宮崎駿」

日本動畫大師宮崎駿，不僅在日本擁有非凡的地位，更曾被評為世界上最傑出的動畫導演。他的動畫風格細膩，執導過的11部動畫電影，至今仍佔有不朽地位，主角多以堅強、尋找自我的女性為主，不僅探討人與自然的關係，也透過故事傳遞著和平主義和女權思想。

年近80歲的他，歷經7次退休，還是放不下對動畫的熱情，在2013年《風起》之後，終於要以新作《阿雅與魔女》重登大螢幕，這部改編英國已故知名作家Diana Wynne Jones作品，究竟會帶給我們什麼樣的驚奇呢？

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來回味一下，最受大家歡迎的「宮崎駿」電影中，有哪些小秘密呢？

2013年：《風起》

你知道宮崎駿一開始反對製作《風起》嗎？

《風起》是宮崎駿至今最後一部長篇作品，一度被視為他傾盡一生訴願的遺言之作，不過最初吉卜力的影片製作人鈴木敏夫提案要改編此漫畫時，可是被身為機械迷卻又是和平主義者的宮崎駿大力反對，也成為兩人首次意見不合的作品。

本部作品講述日本零式戰鬥機開發者堀越二郎年輕時的故事，直到宮崎駿發覺他生前曾說過，「我唯一想做的事情就是打造一架美麗的飛機」，才確定製作這部片，也給熱愛軍武和堅守和平的自己一個人生解答。

1992年：《紅豬》

你知道《紅豬》男主角波魯克為什麼會變成豬嗎？

《紅豬》看似是中年大叔的呢喃和反思。空中英雄波魯克被迫成為法西斯政權下的軍人，最後意外變成一隻豬，開這飛機闖天涯。不過為什麼他會變成豬呢？

除了劇中暗示，他寧願當豬也不願做一個法西斯者，第二個原因，其實是戰亂中看著同袍一個個駕著飛機死去，他想逃避作為人的事實，所以把自己變成豬。而宮崎駿自己也曾說過：「當一個男人步入中年，他就已經成了一隻豬。」

2008年：《崖上的波妞》

你知道《崖上的波妞》曾被視為跟詛咒有關嗎？

講述人魚公主「波妞」和5歲男孩宗介間純粹的愛情故事，波妞為了變身人類和小主人宗介一直在一起，將「生命之水」倒進海裡，意外引起海嘯導致宗介的村莊淹沒，波妞為了拯救大家在海上奔跑。

然而該片當年首映會恰好遇上海嘯警報，宮崎駿還曾笑稱是波妞現身了，沒想到3年後311大地震釀成海嘯悲劇，導致此片被視為「恐怖預言」，更因畫面太過真實，怕大家觸景傷情，遭到日本各大電視台無限期禁播。

1986年：《天空之城》

你知道《天空之城》竟然引發三次元戰爭嗎？

這部片在日本人心中一直有著無法取代的特殊地位，尤其是電影尾聲，兩位主角一起念出足以毀滅天空之城、讓一切重新開始的咒語「巴魯斯」，更是經典中的經典。

每當此片重播時，粉絲們都會號召在男女主角念出咒語那一刻，同時在社群上打出「バルス」，衍生成奇妙的「巴魯斯祭」，變成了日本的國民運動。那一瞬間暴增的推文，多次癱瘓推特和其他社群平台，讓「巴魯斯」成了工程師的惡夢，直到2013年，推特在重播前宣告「我們準備好了」，終於成功守住不被咒語毀滅啦。

1997年：《魔法公主》

你知道《魔法公主》跟《龍貓》有關嗎？

儘管宮崎駿很早便在日本奠定不敗地位，在歐美始終默默無名，直到《魔法公主》的DVD廣為流傳，才打開了他在世界上的知名度。

而這部將他推上顛峰的作品，隱藏著一個小彩蛋，裡頭登場的木靈コダマ，數百年後會進化成大家熟知的可愛「龍貓」。宮崎駿也說過，木靈最初就是以「數百年後變成龍貓來製作的」，所以《魔法公主》也被視為《龍貓》的前身。

1989年：《魔女宅急便》

你知道《魔女宅急便》偷偷使用了專用名詞嗎？

《魔女宅急便》是以角野榮子的同名小說為藍本，講述實習魔女琪琪帶著黑貓吉吉到外闖蕩學習的故事。其實這部電影從成立階段就受到日本大和運輸公司的投資贊助，而大和運輸的Logo正是黑貓叼著小黑貓，也就是我們台灣人熟悉的「黑貓宅急便」的母公司啦！

偷偷再說一個小秘密，「宅急便」其實是大和運輸的註冊商標，所以不論是日本或台灣類似的職業也只能以稱為「宅配」，當初片名引用時也曾掀起小小爭議呢。

1984年：《風之谷》

你知道宮崎駿唯一的巨乳角色是風之谷公主嗎？

這部由宮崎駿自己的漫畫改編的殿堂之作，據說是他最偏愛的作品，美國片商多次想改編都被拒絕。而有「巨乳兵」支撐的風之谷公主娜烏西卡，是他的作品中，唯一擁有豐滿胸部的主角，在一系列清純、天真的少女中更顯獨特。

宮崎駿透露，這是為了讓家園中瀕死的長者們，能在生命最後得到一個溫暖的擁抱，有死而無憾之感。原先漫畫中的公主原型更為裸露，但動畫礙於尺度收斂許多。多年以後則坦承不用特別設計大胸部也能達到效果，他的電影裡也不曾再有這類女子。

2004年：《霍爾的移動城堡》

你知道霍爾的第一次是獻給誰嗎？

宮崎駿的男主角們，最受歡迎的絕對是英俊瀟灑的霍爾！但你知道他其實是個渣男嗎？他風流成性，見一個愛一個，還會偷吃年輕女孩的心，直到蘇菲融化了他，讓他甘願獻出自己。不過最嚇人的真相是，這樣愛玩的他，「第一次」竟然是獻給荒野女巫。

製片人鈴木敏夫透露，荒野女巫就是那個奪走少年霍爾童貞的人，兩個人曾有浪漫的關係。最初霍爾覺得有趣主動接近女巫，後來發現對方很可怕，所以就開始你追我跑的戲碼，女巫忌妒心起還詛咒了蘇菲，真是恐怖前任的代表！

2001年：《神隱少女》

你知道千尋其實是「雛妓」的化身嗎？

尋找名字的《神隱少女》千尋，在浪漫的動畫後卻是血淋淋的現實，隱晦的道出日本存在已久的娼妓問題。劇中的「湯屋」指的是日本有許多默默提供性服務的澡堂、三溫暖，而裡面的老闆通常叫Yubaba，中文翻過來就是「湯婆婆」。

進入湯屋的千尋，被迫改名為千，則是與日本妓院必須使用暱稱的文化有關。性工作者為了隱瞞本名，通常以小名互稱，甚至延續到生活中使用，所以白龍叮嚀千尋「千萬不要忘記自己的名字，否則就再也回不去了」，也是呼籲要保存初心。

1988年：《龍貓》

你知道《龍貓》真正的靈感是什麼嗎？

乘載著童年回憶，陪伴皋月和小梅的《龍貓》，自1988年上映至今，32年期間流傳過各式各樣恐怖的都市傳說，像是有龍貓其實是死神、姊妹倆也早已死了，還有故事背景是以少女凶殺案為主等等。

不過，這些傳言都被吉卜力否決了，龍貓真正的靈感，來自日本國民作家宮澤賢治的《橡果與山貓》，故事敘述小男孩收到山貓的明信片，出發到深山裡找尋山貓的探險。這是宮崎駿最愛的作品之一，尤其是山貓呆萌的樣子，更讓他印象深刻，這個特質也保存在龍貓身上。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月16日至2020年06月14日，共兩年。

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(中時電子報)