高雄市長該推派誰參加補選，成為國民黨近期最頭痛的問題，除了已表態拋磚引玉投入補選的高雄市議員李雅靜外，目前黨內高層仍亂成一鍋粥，已知勝算不大，但又不能亂派。對此，挺韓粉專小編則給出建議表示，「最佳人選不在國民黨內」。

台北市議員羅智強昨天(14日)在在臉書貼文呼籲國民黨，應儘早推出高雄補選候選人，並號召藍營民代到高雄強力輔選，展現國民黨不會放棄高雄的決心，羅認為，高雄補選，絕對不能只有一種聲音，國民黨不能因為韓市長被罷免就灰心喪志。

偏藍粉專「比特王」昨也在臉書發文指出，「這場補選不是檢視韓國瑜的選舉，這場補選是過去一年半韓國瑜市府執政正確、跟過去20年執政錯誤的一場比較之爭，希望高雄鄉親看清楚這場補選給大家的意義」。

發文的小編坦言，好像看到國民黨有一點希望在深耕基層、重新奮起了，但小編認為，「其實最佳人選不在國民黨內，怎麼不去找找其他人呢？」。

(中時電子報)